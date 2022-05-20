ردم وإغلاق 523 بئراً وإزالة 217 مبنى مهجوراً بالظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

انتهت بلدية منطقة الظفرة من إنجاز مشروع إزالة المشوهات للمظهر العام للغابات الملغية في منطقة الظفرة بنسبة 100 % والتي تم خلالها هدم وإزالة 217 مبنى مهجوراً وردم وإغلاق 523 بئراً منها 19 بئرًا في منطقة جبل الظنة والطريق الدولي تم إغلاقها، بالإضافة إلى اتباع سياسة التشغيل الجزئي للآبار الأخرى، وردم 504 آبار ضمن مشروع استدامة المساحات الخضراء، من ضمنها: 33 بئراً مهجورة.

وبلغ اجمالي المشوهات الموجودة خلال الحملات التفتيشية التي رصدتها بلدية الظفرة خلال العام الماضي 15 ألفاً و 980 مشوه فيما بلغ عدد الحملات التفتيشية 142 حملة، وتم خلال العام الماضي إزالة وترحيل 900 طن من المشوهات والمخلفات شملت 8480 كم 2 من المحميات والغابات في منطقة الظفرة. وأنجزت البلدية مشروع إزالة المشوهات وأعمال الهدم في منطقة الظفرة بنسبة 100 % وبلغ عدد المباني المهجورة 74 مبنى كما تم ترحيل 75 ألفاً و663 من المخلفات وتم إزالة المشوهات من 31 موقعاً.

وتحرص بلدية البلدية على نشر التوعية بين مختلف الفئات والجهات المعنية في منطقة الظفرة من خلال الحملات التفتيشية والتوعوية، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية والرقابة الصحية على المسالخ وصالونات التجميل والصالات الرياضية والمحلات التجارية والورش الصناعية وغيرها خلال العام الماضي اكثر من 9786 زيارة، فيما بلغ عدد خدمات البيانات المكانية التي تم إنجازها وتشمل أعمال الرفع المساحي وتحديث البيانات المكانية للأراضي والبنية التحتية 92 ألفاً و 809 خدمات، فيما بلغ عدد الزيارات التفتيشية على سكنات العمال 3424 زيارة. ونجحت البلدية في استخدام أحدث الأجهزة والممارسات العالمية في مجال حصر ومراقبة وإدارة أصول البنية التحتية بفاعلية كما نفذت 162 دورة وورشة تدريبية بإجمالي 4858 ساعة تدريبية.