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ندوة حول إشراك البرلمانات في تنفيذ اتفاقية «سيداو»
ميرة السويدي
21 مايو 2022 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في الندوة الافتراضية «إشراك البرلمانات في تنفيذ اتفاقية (سيداو) للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي نظمها الاتحاد مساء أمس الأول. 
واستعرضت ميرة السويدي إنجازات دولة الإمارات في تمكين المرأة، والتشريعات والقرارات والاستراتيجيات التي أصدرتها لتعزيز دور المرأة في المجتمع في جميع المجالات، وتأكيدها على تكامل دور المرأة مع الرجل دون تمييز، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة في عام 1971 بأهمية دور ومساهمة المرأة في جهود التنمية ورفاهية البلاد والاستدامة. 
وأكدت التزام دولة الإمارات في إقرار حقوق المرأة والرجل على حد سواء، وتعزيزها في مختلف الميادين. 
وشددت على أهمية إشراك البرلمانات في تطبيق اتفاقية «سيداو»، لاختصاص البرلمانات التشريعي والرقابي في تمكين المرأة ومنحها حقوقها وحمايتها. كما اقترحت أن يقوم الاتحاد البرلماني الدولي بالاشتراك مع لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، بالتوعية بالاتفاقية وعقد ورش تثقيفية وأدلة عمل للبرلمانيين حولها.

الإمارات
التمييز ضد المرأة
الاتحاد البرلماني الدولي
مجلس الوطني الاتحادي
الشعبة البرلمانية الإماراتية
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