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قرقاش يلتقي وفداً رفيع المستوى من مؤسسة «راند»
أنور قرقاش يتوسط وفد راند (وام)
21 مايو 2022 01:58

أبوظبي (وام)

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وفداً رفيع المستوى من أعضاء المجلس الاستشاري لـ «مركز السياسات العامة للشرق الأوسط» (CEMPP) بمؤسسة «راند» (RAND). 
ويرأس الوفد مايكل ريتش، مدير مؤسسة راند ورئيسها التنفيذي، والسفير رايان كروكر، رئيس المجلس الاستشاري لمركز السياسات العامة للشرق الأوسط، وهوارد بيرمان، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والسيدة ليندا روبنسون، مديرة مركز السياسات العامة للشرق الأوسط، والباحثة في مجال السياسات الدولية والدفاع في مؤسسة راند.
وأعرب عن خالص التعازي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما باركوا لدولة الإمارات، قيادة وشعباً، انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة.
وخلال اللقاء، استعرض معالي أنور قرقاش نموذج دولة الإمارات التنموي والسياسي الناجح، مؤكداً حرص الدولة على الاستمرار في مساعيها لتعزيز موقعها السياسي والاقتصادي عبر بناء الجسور وتشجيع المناخ الاستثماري وتعزيز قيم التعايش والتعاون الإنساني.
وتناول معاليه توجهات الدولة في علاقاتها الخارجية، موضحاً أن الإمارات تسعى إلى تعزيز النموذج الذي يقوم على التواصل والتعاون وحل المسائل والقضايا السياسية عبر المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن إيمان الدولة بقيم الحوار والتعاون متأصل في سياستها، وهو أمر ضروري في المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم حالياً.
وجرى خلال اللقاء، استعراض وجهات النظر بشأن الاتفاق الإبراهيمي للسلام وأهميته في فتح آفاق أرحب لتحقيق السلام في المنطقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أنور قرقاش
الإمارات
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