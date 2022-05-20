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محمد بن راشد: محمد بن زايد يقودنا إلى المستقبل بالطاقة الإيجابية
محمد بن راشد: محمد بن زايد يقودنا إلى المستقبل بالطاقة الإيجابية
21 مايو 2022 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، كان يقودنا إلى المستقبل بالطاقة الإيجابية، ونرى فيه روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وقال سموه: «فهنيئاً لكم، ويا محمد.. روح إلى الأمام.. إلى المستقبل المشرق، وشعب الإمارات معك».

محمد بن زايد رئيساً للدولة
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جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية. 
وذكر سموه، في الفيديو: «أخي وصديقي محمد بن زايد.. تكلم عن الماضي وصعوباته، وتكلم عن الحاضر وتحدياته، وتكلم عن المستقبل المشرق، كان يقودنا إلى المستقبل بالطاقة الإيجابية، وهذا ما يذكرنا بالشيخ زايد (طيب الله ثراه)، وكلنا نشوف فيه روح زايد، فهنيئاً لكم، ويا محمد.. روح إلى الأمام.. إلى المستقبل المشرق، وشعب الإمارات معاك».

محمد بن زايد
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد آل نهيان
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