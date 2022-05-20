محمد بن راشد: محمد بن زايد يقودنا إلى المستقبل بالطاقة الإيجابية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، كان يقودنا إلى المستقبل بالطاقة الإيجابية، ونرى فيه روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وقال سموه: «فهنيئاً لكم، ويا محمد.. روح إلى الأمام.. إلى المستقبل المشرق، وشعب الإمارات معك».

فيديو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه في انستغرام، يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية#نتصدر_المشهد #ومضات_قيادية pic.twitter.com/R48KuoWFhM — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) May 20, 2022

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وذكر سموه، في الفيديو: «أخي وصديقي محمد بن زايد.. تكلم عن الماضي وصعوباته، وتكلم عن الحاضر وتحدياته، وتكلم عن المستقبل المشرق، كان يقودنا إلى المستقبل بالطاقة الإيجابية، وهذا ما يذكرنا بالشيخ زايد (طيب الله ثراه)، وكلنا نشوف فيه روح زايد، فهنيئاً لكم، ويا محمد.. روح إلى الأمام.. إلى المستقبل المشرق، وشعب الإمارات معاك».