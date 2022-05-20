وزارة العدل تقدم خدمة الترجمة الفورية للمصطلحات القانونية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تقدم وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية عبر موقعها الإلكتروني للمصطلحات القانونية باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك سعياً منها إلى التحول الرقمي والذكي للخدمات الحكومية المقدمة للعملاء، وذلك بهدف رفع جودة الخدمات وإسعاد المتعاملين والارتقاء بتجربة العملاء في تحقيق أقصى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات.

كما وتسعى الوزارة للمضي قدماً بما يتماشى في تنفيذ توجهات القيادة الرشيدة في عام الخمسين، وترجمة جهودها على أرض الواقع، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة العدالة وتعزيز مسيرتها، وبما يضمن تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات لتكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مجالات تقديم الخدمات الحكومية.

يشار إلى أن حكومة دولة الإمارات، بدأت خطوات حثيثة لدعم الجهات وتمكينها من المشاركة في تصميم مستقبل الخدمات الحكومية، وتسريع التحول الرقمي، وابتكار الحلول القائمة على تكنولوجيا المستقبل لضمان تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها، ومواصلة العمل لتعزيز جاهزية الجهات وبناء قدراتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير الحلول والخدمات الكفيلة بتعزيز رحلة المتعامل وتمكينه من أفضل تجربة خدمات في العالم.