"صحة أبوظبي" تنوه على المنشآت بالتقصي عن جدري القردة

نوهت دائرة الصحة في أبوظبي على كافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة، بضرورة التقصي عن مرض جدري القردة، وضرورة الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها أو محتملة أو مؤكدة عبر نظام التبليغ الإلكتروني الخاص بالأمراض السارية.

يأتي ذلك استناداً لمتابعة مركز أبوظبي للصحة العامة للوضع العالمي للفيروس الذي كشفت منه حالات في دول عدة.

وقال المركز، في حسابه الرسمي على موقع تويتر أن التقصي عن المرض "يأتي في إطار إجراءاتها الهادفة لمكافحة الأمراض السارية والحد من انتشارها لحماية المجتمع والحفاظ على الصحة العامة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي