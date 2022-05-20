السبت 21 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
"صحة أبوظبي" تنوه على المنشآت بالتقصي عن جدري القردة
مركز أبوظبي للصحة العامة
20 مايو 2022 20:45

نوهت دائرة الصحة في أبوظبي على كافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة، بضرورة التقصي عن مرض جدري القردة، وضرورة الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها أو محتملة أو مؤكدة عبر نظام التبليغ الإلكتروني الخاص بالأمراض السارية.
يأتي ذلك استناداً لمتابعة مركز أبوظبي للصحة العامة للوضع العالمي للفيروس الذي كشفت منه حالات في دول عدة.
وقال المركز، في حسابه الرسمي على موقع تويتر أن التقصي عن المرض "يأتي في إطار إجراءاتها الهادفة لمكافحة الأمراض السارية والحد من انتشارها لحماية المجتمع والحفاظ على الصحة العامة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مركز أبوظبي للصحة العامة
جدري القرود
آخر الأخبار
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
الرياضي
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
اليوم 13:51
رئيس أوكرانيا: وحدها «الدبلوماسية» ستضع حداً للأزمة
عربي ودولي
رئيس أوكرانيا: وحدها «الدبلوماسية» ستضع حداً للأزمة
اليوم 13:50
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
الرياضي
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
اليوم 13:19
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
الرياضي
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
اليوم 13:14
«اليد» ينهي التحضيرات لـ «خليجية الكويت»
الرياضي
«اليد» ينهي التحضيرات لـ «خليجية الكويت»
اليوم 13:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©