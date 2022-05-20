السبت 21 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
20 مايو 2022 17:32

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الشمالية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً. وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س. و يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب غرباً وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:25 والمد الثاني عند الساعة 04:28 والجزر الأول عند الساعة 11:10 والجزر الثاني عند الساعة 22:03.
 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:10 والمد الثاني عند الساعة 01:29 و الجزر الأول عند الساعة 20:21 والجزر الثاني عند الساعة 08:20 . 

المصدر: وام
الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
الرياضي
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
اليوم 13:51
رئيس أوكرانيا: وحدها «الدبلوماسية» ستضع حداً للأزمة
عربي ودولي
رئيس أوكرانيا: وحدها «الدبلوماسية» ستضع حداً للأزمة
اليوم 13:50
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
الرياضي
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
اليوم 13:19
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
الرياضي
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
اليوم 13:14
«اليد» ينهي التحضيرات لـ «خليجية الكويت»
الرياضي
«اليد» ينهي التحضيرات لـ «خليجية الكويت»
اليوم 13:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©