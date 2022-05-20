«صحة دبي» تطلب تعزيز التقصي الوبائي لجدري القرود كإجراء احترازي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

طلبت هيئة الصحة بدبي، من المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة ضمن نطاق اختصاص الهيئة، تعزيز التقصي الوبائي لمرض جدري القردة المستجد الذي انتشر في عدد من الدول حول العالم. ويأتي هذه الإجراء الاحترازي، في إطار حرص الهيئة على مكافحة الأمراض السارية والحد من انتشارها، لحماية الفرد والمجتمع ولغايات الحفاظ على الصحة العامة وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص. وأكدت الهيئة، في خطابها لجميع الجهات المعنية في الإمارة، ضرورة الاكتشاف المبكر والتقصي عن المرض، وذلك للحد من خطورة انتشاره وضمان التطبيق الفعال والأمثل لإجراءات الوقائية والتحكم بمصادر العدوى المحتملة للمرض. ومرض، «جدري القرود»، يندرج ضمن عائلة مرض الجدري، الذي تم القضاء عليه عام 1980، وإن كان ما زال موجوداً بقابلية انتقالٍ أقل، وأعراضٍ أكثر اعتدالاً وأقل فتكاً عن ذي قبل. وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد وافقت على اللقاح الأول لجدري القرود عام 2019. وحتى الآن، ليس لدى مسؤولي الصحة العالمية معلومات كافية حول الطريقة التي أصيب بها هؤلاء الأشخاص، كما أن هناك قلق من أن الفيروس قد ينتشر عبر المجتمع دون أن يتم اكتشافه، وربما من خلال طرق جديدة للانتقال. يبدأ جدري القرود عادةً بأعراض تشمل حمى وصداع وآلام في العضلات والظهر وتضخم في الغدد الليمفاوية وقشعريرة وإرهاق، ما يفضي في النهاية إلى طفح جلدي وبثور مؤلمة مليئة بالسوائل على الوجه واليدين والقدمين، ويظهر الطفح عادة على الوجه أولاً، ثم يصيب اليدين والقدمين، ويميل إلى التطور خلال يوم إلى ثلاثة. ويمكن لـ «نسخة واحدة» من جدري القرود أن تكون قاتلة، وقد تودي بحياة ما يصل إلى 10% من المصابين»، لكن طبيعة الإصابات الحالية في بريطانيا «أكثر اعتدالاً»، كما أن السيطرة على المرض تتم في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع. وعادةً ما كان الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض في غرب أو وسط أفريقيا من الحيوانات، ويتطلب انتقال الفيروس من جسد إلى آخر الاتصال الوثيق بسوائل الجسم، مثل اللعاب الناتج عن السعال أو القيح من الآفات، لذا، فإن نسبة الخطر يمكن اعتبارها منخفضة.

