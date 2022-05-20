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الإمارات
البرلمان العربي يُشيد بتجربة الإمارات في رعاية كبار السن
البرلمان العربي يُشيد بتجربة الإمارات في رعاية كبار السن
20 مايو 2022 15:35

أحمد شعبان (القاهرة)
أشادت النائبة ناعمة الشرهان عضو البرلمان العربي، بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في رعاية فئة كبار السن عبر عقود طويلة، وما يلقونه من رعاية متقدمة بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بهذه الفئة.
وأكدت «الشرهان» خلال مشاركتها عبر تقنية زوم بمؤتمر «حوار البرلمانات العربية حول»المراجعة الرابعة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة«، حرص الإمارات على تطوير كافة الخدمات المقدمة لهذه الفئة في المجتمع، بما يؤكد البعد الإنساني والثقافي والحضاري للمجتمع الإماراتي، الذي تربى على القيم النبيلة لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»طيب الله ثراه«.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات أجرت مسحاً شاملاً لوضع قاعدة بيانات عن كبار السن واحتياجاتهم، وبحث تطوير أفضل السبل لتقديم الخدمات لهم، فضلاً عن إقرار قانون حقوق المسن، والذي يهدف لتعزيز وحماية وضمان تمتع المسنين بحقوقهم الأساسية، وضمان احترامهم وتمكينهم من المشاركة الاجتماعية الفعالة، وتوفير كل أنواع الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي لهم.
ودعت»الشرهان«المجتمع الدولي، إلى ضرورة وضع مرجعية عالمية ملزمة وموحدة يمكن في ضوئها متابعة وتقييم مدى التزام الدول بحقوق كبار السن، وترجمة الوثائق الدولية والخطط والاستراتيجيات العربية إلى سياسات وبرامج قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وفي مقدمتها»خطة مدريد الدولية للشيخوخة" الصادرة عام 2002.
وأكدت أن البرلمان العربي يولي اهتماما كبيرا لفئة كبار السن، من منطلق دور البرلمانيين في تلبية احتياجاتهم وأولوياتهم، وذلك من خلال إقرار التشريعات الوطنية التي تُقَنِن وتضمن حقوق كبار السن في الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحية، مؤكدةً ضرورة تبني الدول العربية استراتيجيات لحماية ورعاية كبار السن، خاصة أثناء فترات الأزمات والطوارئ والأوبئة.

البرلمان العربي
الإمارات
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