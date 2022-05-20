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اتفاقية لتوظيف وتدريب خريجات كلية فاطمة للعلوم الصحية في مستشفى ريم أبوظبي
الدكتور أحمد العور والمهندس زيد السكسك خلا ل توقيع الاتفاقية
20 مايو 2022 10:38

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، اتفاقية تعاون مع مستشفى ريم أبوظبي، يتم بموجبها توظيف خريجات الكلية في تخصصاتهم الطبية والصحية المتنوعة، وفقاً للشروط والمتطلبات المعمول بها في مستشفى ريم أبوظبي، إضافة الى تأمين البرامج التدريبية المتخصصة لطالبات الكلية في المستشفى.
وقع الاتفاقية الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والمهندس زيد السكسك رئيس مجلس إدارة مستشفى ريم أبوظبي، بحضور نخبة من المسؤولين، حيث أوضح الدكتور أحمد عبدالمنان العور أن الاتفاقية تأتي ضمن إستراتيجية «أبوظبي التقني» لصناعة الكفاءات الوطنية الماهرة في كافة التخصصات الصحية والطبية، بما يساهم في توطين القطاع الصحي بالدولة، لافتا إلى أن الاتفاقية توفر المزيد من فرص الرعاية العلمية والعملية لطالبات الكلية، حيث تمنح مستشفى ريم أبوظبي، فرص متنوعة لرعاية المشروعات العلمية لطالبات الكلية فاطمة والبحوث والبرامج والأنشطة التي ترتقي بقدرات الطالبات وفق أرقى المعايير العالمية.
وقال المهندس زيد السكسك أن هذه الاتفاقية تعزز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والتدريبية والبحثية، وتؤكد على التعاون الدائم في كل ما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن، مشيداً بالأدوار المتميزة التي تقدمها كلية فاطمة للعلوم الصحية لصناعة الكوادر الوطنية القادرة على تلبية المتطلبات الوظيفية والمتخصصة في المؤسسات الصحية بالدولة.
شرح الصورة
1- الدكتور أحمد العور والمهندس زيد السكسك عقب توقيع الاتفاقية مع نخبة من المسؤولين

 

كلية فاطمة للعلوم الصحية
مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
أبوظبي
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