محمد بن زايد يتلقى تعازي رئيسي غانا والجابون في وفاة فقيد الوطن

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالين هاتفيين من فخامة نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، وفخامة علي بونغو أونديمبا، رئيس جمهورية الجابون، قدما خلال الاتصالين تعازيهما في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وعبر رئيسا غانا والجابون عن خالص تعازيهما ومواساتهما لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منوهيْن بدور الفقيد الإنساني على مستوى العالم.

من جانب آخر، هنأ الرئيسان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبرا عن تمنياتهما لسموه بالتوفيق في قيادة الدولة إلى المزيد من التقدم والازدهار، متطلعين إلى تعزيز التعاون والشراكات الفاعلة بين بلديهما والإمارات خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فخامة نانا أكوفو أدو وفخامة علي بونغو أونديمبا على مشاعرهما الصادقة تجاهه وتجاه الإمارات وشعبها في هذا المصاب الأليم، متمنياً لهما موفور الصحة والعافية، ولبلديهما وشعبيهما الصديقين دوام الاستقرار والنماء.