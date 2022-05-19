محمد العامري: محمد بن زايد قائد مسيرة التطوير والتحديث

أبوظبي (الاتحاد)

أكد العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن الثقة الغالية لأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وشعب الإمارات في انتخاب ومبايعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً للدولة، تأتي إيماناً من الوطن بالدور الريادي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها دولة الإمارات في كافة المجالات.

وأضاف: إننا نفخر ونعتز ونحن نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات، فسموه رجل الإنجازات العالمية والقائد الاستثنائي الذي استطاع على مدار أعوام طويلة أن يحقق منجزات شمولية للإمارات في كافة المحافل، وهو قائد فذ عظيم همّه دائماً إسعاد المواطن والمقيم والارتقاء بالإمارات في شتى المجالات.