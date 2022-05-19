حامد السويدي: فصل جديد من التطور والتميز

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مؤسسة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون «أداس»، بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «نهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، ونجدد عهد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة ولوطننا الغالي، ونحن على يقين راسخ وثقة مطلقة أن انتخاب سموه «حفظه الله» سيدشن فصلاً جديداً من التطور والتميز».

وأضاف الدكتور حامد السويدي: «أن المرحلة المقبلة ستكون فارقة في مسيرة الإمارات وستتحقق فيها إنجازات وطنية جديدة في كافة المحافل. وأضاف أيضاً: «هو خير من يحمل راية الآباء المؤسسين ونتعهد بمواصلة العمل تحت قيادته لتعزيز رفعة وطننا وتحقيق الريادة وصناعة المستقبل، ونسأل الله عز وجل لسموه التوفيق والسداد».