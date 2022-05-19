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ربى الحسن: قيادتنا تضيء أمامنا الطريق
ربى الحسن
20 مايو 2022 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

محمد بن زايد رئيساً للدولة
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قالت ربى يوسف الحسن المدير التنفيذي لقطاع الابتكار واستشراف المستقبل، في دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي: «نبايع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على السمع والطاعة، ومواصلة التفاني والإبداع في العمل، والإسهام، في ظل قيادته، في صناعة المستقبل المنشود، وامتلاك مفاتيح المعرفة والابتكار والقوة والتأثير، والخير العام للإنسانية، ومسترشدين برؤى وعزيمة قيادتنا الرشيدة، وهي تحمل «الأمانة الثقيلة»، وبحكمتها وشجاعتها، والتي تضيء أمامنا الطريق، لرفعة الإمارات وتعزيز ريادتها ونهضتها وأمنها الوطني والقومي، ودورها الإنساني المؤثر».

محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة
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