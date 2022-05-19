مواطنون: محمد بن زايد.. حامي الاتحاد

محمد البلوشي (العين)

عبّر المهندس ظافر عايض الأحبابي، رئيس اتحاد الصناعيين بالدولة، عن سعادته بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال إن سموه يتمتع بصفات قيادية، وحكمة، ورؤية ثاقبة، وأن سموه قريب من المواطنين، كل هذه الصفات تمكنه من إكمال المسيرة التي بدأها والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخوه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وأسكنه فسيح جناته. وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مصدر للثقة والاطمئنان بأن قيادة سموه ستنقل دولة الإمارات، إلى مراتب أعلى من العز والمجد والتفوق والريادة، وإلى آفاق من النجاح والإبهار والتقدير العالمي. وقال الأحبابي إن الجميع، داخل الدولة وخارجها، يجمعون على أن سموه، حفظه الله، قائد استثنائي يستطيع أن يواصل بناء نهضة الإمارات ومواصلة التقدم والازدهار.

وأكد الدكتور أحمد محمد بالحطم العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي الأسبق، ما تشهده الدولة من اطمئنان وتفاؤل بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة. واستشهد العامري بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد القائد الذي عرفه شعبه منذ سنين طويلة، قائداً في ميادين البطولة والرجولة وحامياً للاتحاد وبانياً لقواتنا المسلحة ومؤسساً للتنمية وقائداً عالمياً، بنى علاقات استراتيجية راسخة وقوية لدولة الإمارات مع شرق العالم وغربه.

وأضاف العامري أن شعب الإمارات يحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لكرمه وطيبة نفسه وحنوه على شعبه، وأن سموه يلبي دعوة المواطنين ويدعوهم إلى مجلسه العامر ويستمع لهم ويشاركهم نشاطاتهم الاجتماعية، ولا يتوانى في تطوير قطاعات اقتصادية وطنية، وإطلاق شراكات عالمية وبناء اقتصاد قوي. وختم العامري كلماته بتهنئة قيادة وشعب الإمارات بتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئاسة الدولة.

وعبّر ناصر علي ناصر الغيثي عن فرحته بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زعيم يتميز بالوطنية والحكمة والرؤية السديدة، ما يجعل دولة الإمارات تمضي في طريق التقدم والازدهار.

وأضاف الغيثي أن الإمارات منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حباها الله بقيادة عظيمة، تحافظ على ثمار الاتحاد، وترفع من شأنها حتى تبوأت مكانة عالمية متقدمة، حمى الله الإمارات، قيادة وشعباً.