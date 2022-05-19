سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على تحضيرات «صير بونعير 22»

الشارقة (وام)

اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، على تحضيرات واستعدادات «النسخة 22» من مهرجان صير بونعير.

جاء ذلك خلال لقاء سموه عبر الاتصال المرئي باللجنة العليا لمهرجان صير بونعير التي تضم هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، وعدداً من مسؤولي الجهات الحكومية.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على مختلف التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالاستعداد لمهرجان صير بونعير الذي تنطلق فعالياته يوم 25 مايو الحالي ولمدة يومين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

وينظم المهرجان مجموعة من الأنشطة المتنوعة على مدار اليومين ستتضمن جولات إعلامية، وعمليات استزراع وتثبيت للشعاب المرجانية، وإطلاق السلحفاة البحرية، وأنشطة رياضية مثل سباق الجري، ودوري كرة الطائرة، بالإضافة إلى مسابقة صيد الأسماك، ومعرض مصاحب، وعرض للدراجات البحرية، والتجديف التراثي، وغيرها من الفعاليات. وجزيرة صير بونعير التي تبعد عن الشارقة مسافة 110 كيلومترات شمالاً، تتميز بشواطئها الرملية وصفاء مياهها، وغنى محيطها بالحياة المرجانية والسمكية، وتم إعلان جزيرة صير بونعير محمية طبيعية بموجب المرسوم الأميري رقم 25 الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن إنشاء محمية طبيعية في جزيرة صير بو نعير.

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تبلغ مساحة جزيرة صير بونعير نحو 13 كيلومتراً مربعاً، وتمتاز بأنها ذات أهمية دولية، حيث تم إدراج اسم المحمية في الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة «رامسار»، وذلك للحفاظ على مكوناتها البيئية الزاخرة بالتنوع الحيوي، كما تم إدراجها في قائمة يونيسكو التمهيدية لمواقع التراث العالمي، وقبولها في مذكرة تفاهم حول حماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا.