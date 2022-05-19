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الإمارات
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد جلسة تأبين غداً للمغفور له الشيخ خليفة
خليفة بن زايد طيب الله ثراه
19 مايو 2022 23:23

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح الجمعة بتوقيت نيويورك جلسة تأبين خاصة للتذكير بسيرة وإنجازات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه. 
يشمل برنامج الجلسة وقوف أعضاء الجمعية دقيقة صمت ثم تتوالى خطابات رؤساء المجموعات الجغرافية الخمس لدى الأمم المتحدة والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة باسم البلد المضيف للأمم المتحدة ناقلين تعازيهم الحارة إلى حكومة وشعب الإمارات ومسلطين الضوء على إنجازاته وإرثه الإنساني العالمي. 
بالتزامن، ستقوم الأمم المتحدة بإنزال عَلَمها على مقر مبانيها الرئيسية في نيويورك إلى المنتصف. 
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أصدر بيانا عبر خلاله، باسم الأمم المتحدة، عن خالص تعازيه إلى حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه مذكراً بمناقبه وإرثه الإنساني العالمي. 

خليفة بن زايد في ذمة الله
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المصدر: وام
خليفة بن زايد
الأمم المتحدة
تأبين
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