صقر غباش يترأس وفد «الوطني» لاجتماعات القاهرة

أبوظبي (الاتحاد)

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك في المؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة يوم غد السبت 21 مايو 2022، بعنوان «المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى»، بمشاركة رؤساء البرلمانات العربية.

ويضم الوفد في عضويته أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني العربي كل من: ناصر محمد اليماحي رئيس المجموعة، وعبيد خلفان السلامي نائب رئيس المجموعة، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وعائشة راشد ليتيم، وأحمد عبدالله الشحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وحسب جدول أعمال المؤتمر الطارئ الذي يعقد برئاسة معالي فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة الاتحاد البرلماني العربي رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة، سيلقي رؤساء البرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركة كلمات، وسيصدر عن المؤتمر بيان ختامي.