حملة للتوعية بأهمية الاستقرار الأسري

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن إطلاق حملتها السنوية الأولى «لأننا أسرة واحدة» لعام 2022، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للأسر والذي يقام في يوم 15 مايو من كل عام، حيث ستستمر الحملة التوعوية لمدة أسبوع بدءاً من أمس 19 مايو وحتى 26 مايو 2022. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الروابط الأسرية بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال نشر محتوى تثقيفي على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة، تسلط الضوء على أهمية بناء علاقات وروابط قوية وصحية بين الأفراد، بالإضافة إلى تزويدهم بالأدوات والتقنيات المناسبة لتحسين الصحة النفسية والجسدية للفرد، وكيفية تقبل أنفسنا وأفراد عائلتنا على ما نحن عليه.

وقالت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: تعزيزاً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في بناء مجتمع متماسك ومتلاحم، محافظ على هويته الوطنية، وحرصاً على التوعية المجتمعية بأهمية الاستقرار الأسري لتحقيق السعادة بين الأفراد، أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال حملتها التوعوية الأولى «لأننا أسرة واحدة»، والتي ستستمر لمدة أسبوع بدءاً من 19 مايو وحتى 26 مايو.2022

وأكدت إن المؤسسة تستلهم رؤيتها من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله: «الإمارات منظومة أسرية متماسكة استقرارها واستدامتها ينطلق من البيت والأسرة»، فنحن نعمل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على تطبيق أفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تقديم مختلف روافد المساندة والدعم للمجتمع، كما أننا نحرص وبشكل دوري على إطلاق المبادرات والحملات التوعوية الهادفة لبناء أسر متماسكة ومستقرة، مساهمين في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات التنمية البشرية، مؤكدة على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية والعمل المشترك للارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة لأفراد المجتمع.

وأضافت: ستقوم المؤسسة بنشر بعض المنشورات التوعوية التي ستتضمن نصائح وإرشادات لكافة أفراد المجتمع من حيث التعريف بلغات الحب الأسري، وتقديم بعض طرق التعبير الإيجابية في مقابل طرح الطرق غير الواعية والتي يجب تجنبها، موضحة أهمية فهم لغات الحب لدى أفراد الأسرة وما يترتب على ذلك من وعي لاحتياجات الفرد، والتي ستنشر جميعها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة، كما وستستخدم المؤسسة وسم #لأننا _أسرة _واحدة و #OneFamily­­­ باللغتين العربية والإنجليزية للتفاعل مع المجتمع حول الحملة ومناقشة آرائهم حول الموضوع.