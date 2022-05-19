22 ألف مراجع لطوارئ الفجيرة

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن رفعها الطاقة الاستيعابية في قسم الحوادث والطوارئ التابع لمستشفى الفجيرة، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتها التطويرية، التي تستهدف مختلف المنشآت الصحية، لتمكينها من تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمراجعين في المناطق المختلفة.

ونفذت المؤسسة المشروع وفق جدول زمني محدد، وحسب المعايير العالمية المعتمدة، وبما يرتقي بالقطاع الطبي وبنوعية الخدمات المقدمة، ويسهم في تعزيز دور المستشفى في استقبال الحالات الطارئة والحوادث، من الساحل الشرقي والمناطق المحيطة به حيث استقبل قسم الطوارئ والحوادث بعد الانتهاء من توسعته في أبريل 2021 أكثر من 22 ألف مراجع، وبلغت نسبة التزام القسم في استقبال الحالات الطارئة التي تتطلب المعاينة الفورية 100% خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.

وأكد أحمد عبيد الخديم مدير مستشفى الفجيرة، أن مشروع تطوير قسم الحوادث والطوارئ اعتمد على توسعة القسم ورفع طاقته التشغيلية لاستيعاب عدد أكبر من المرضى وتقليل فترات الانتظار وقت الذروة، وتقديم الرعاية الصحية بما يليق بمكانة وطموحات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

بدورها، أوضحت الدكتورة أمل الجسمي مساعد المدير للشؤون الطبية بمستشفى الفجيرة، أن القسم تمكن عام 2020 من التعامل مع أكثر من 27 ألف مراجع مقابل 42 ألف مراجع في العام 2019، في حين بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ والحوادث بعد الانتهاء من توسعته في أبريل 2021 أكثر من 22 ألف مراجع، كما حقق القسم نسبة التزام 100% خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.