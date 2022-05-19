نجاح جراحة في دماغ مريض يقظ

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن نجاح أول عملية «حج القحف» أثناء اليقظة باستخدام تقنية فريدة من نوعها لمراقبة الأعصاب ورسم خرائط الدماغ للحفاظ على وظائف المريض العصبية. وكان قد تم تشخيص المريض أولياً بمرض الصرع، لكن مع مرور الوقت، تدهورت حالته فلم يعدْ يستجيب للعلاج الطبي، ثم عُرض عليه رأي طبي ثانٍ من قبل فريق أطباء مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بإجراء اختبارات شاملة بما في ذلك الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي، ليتم اكتشاف ورم في المخ، والذي كان السبب في ظهور النوبات وتزايد حدتها.

وحول الإجراء المعقد في الدماغ، قال الدكتور وسيم عزيز، استشاري جراحة الأعصاب في مدينة شخبوط الطبية، الذي أشرف على العملية الجراحية: «من خلال إجراء الفحوصات في الوقت المناسب، تمكنا من التوصل إلى المشكلة، فقد اكتشفنا ورماً في منطقة حرجة من الدماغ في القشرة الحركية التي تتحكم في الحركة الجسدية لنصف الجسد في الجهة المقابلة، ما يعني أنه كان علينا إجراء الجراحة أثناء يقظة المريض لمراقبة وظائفه العصبية خلال العملية». من جهته، قال الدكتور ماجد رأفت، استشاري التخدير: «يلعب التخدير دوراً رئيساً في الحالات المعقدة مثل هذه الحالة».

وبقي المريض تحت الإشراف الطبي لمدة أسبوع بعد العملية التي استغرقت نحو أربع ساعات، أعلن الأطباء في المستشفى عدم حاجة المريض لعلاج كيميائي، وإنما متابعة طبية اعتيادية كل ستة أشهر.