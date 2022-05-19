«تعليم» تحدد الكثافة الطلابية لجميع المراحل التعليمية

دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الكثافة الطلابية لمختلف المراحل الدراسية استعداداً للعام الأكاديمي المقبل 2022-2023، معلنة عن بدء المسح الميداني مع مدراء النطاق والمدارس، لتحديد عدد الشعب الطلابية في كل مدرسة، وحصر عدد الكوادر التعليمية ليتم احتساب الشواغر والزيادات في المدارس.

ولفتت المؤسسة إلى أنه في صفوف رياض الأطفال ستتراوح الكثافة الطلابية بين 20 و25 طالباً للشعبة الواحدة، فيما تراوح الكثافة الطلابية لصفوف الحلقة الأولى من الأول حتى الرابع من 28 طالباً إلى 30 طالباً للشعبة الواحدة، ويكون الحد الأقصى للكثافة الطلابية في الحلقتين الثانية والحلقة الثالثة للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، و33 طالباً للشعبة الواحدة.

وطلبت من مدراء المدارس بضرورة تعبئة الاستمارة الخاصة بالطلاب الذين تم تسجيلهم على النظام الإلكتروني، مع ذكر عدد أصحاب الهمم «ذوي الاحتياجات الخاصة»، والتي تم اعتمادها من قبل إدارة التربية الخاصة.

ودعت المؤسسة إلى تحديد عدد المعلمين في كل مدرسة مع ذكر التخصص، ويستثنى من ذلك المعلم المنتدب من مدرسة أخرى، والمعلم المستقيل والذي تمت الموافقة على استقالته من قبل إدارة رأس المال البشري، وكذلك المعلم الذي بلغ الستين ولم يجدد له، وبعد التأكد من إنهاء خدماته مع نهاية العام الجاري، لافتةً إلى أن مدير أو مديرة المدرسة مسؤول عن صحة البيانات الواردة بالمسح الميداني.

من جهة أخرى، أوضحت المؤسسة البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الجاري، والتي اعتمدت فيها مواعيد التقييم الختامي لمواد المجموعة «أ» النظرية، للصفوف من الأول حتى الثاني عشر، والتي تبدأ في 14 يونيو المقبل، وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه.

أما التقييم الختامي لمواد المجموعة «ب» العملية فستعقد في الفترة من أول يونيو المقبل إلى التاسع من الشهر ذاته. وستكون الامتحانات التعويضية للمتغيبين بعذر مقبول عن امتحانات التقييم الختامي للفصل الدراسي الثالث في الفترة من 24 إلى 30 يونيو المقبل.وفي البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثالث، سيكون تحليل نتائج التقييم الختامي، في الفترة من الرابع حتى الثامن من يوليو المقبل، وتكون امتحانات الإعادة في الفترة من 11 حتى 15 من الشهر نفسه.