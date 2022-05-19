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1200 حقيبة مدرسية لطلبة «منار الإيمان»
1200 حقيبة مدرسية لطلبة «منار الإيمان»
20 مايو 2022 01:26

عجمان (وام)

وزع مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع «أباريل جروب» 1200 حقيبة مدرسية على طلبة مؤسسة منار الإيمان الخيرية بعجمان. 
حضر تنفيذ مبادرة «الحقيبة المدرسية» من جانب مؤسسة منار الإيمان الخيرية، ناصر علي الجنيبي المدير التنفيذي وحارب العرياني الأمين العام وفاطمة المطروشي مدير إدارة الشؤون التعليمية. وأكد ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، أهمية المبادرة ودورها في تحقيق التواصل والتعاون بين شركاء المركز من جهات النفع العام والمنشآت الخاصة، موضحاً أن المركز يسعى إلى تحفيز وتشجيع المنشآت الخاصة على تنفيذ وتبني مبادرات تخدم أفراد المجتمع من جانب وتحقق استدامة الأعمال من جانب آخر. 
من جانبه وجه ناصر علي الجنيبي ، الشكر إلى مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية و»أباريل جروب «على تنفيذ المبادرة، مشيداً بأهميتها ودورها في رسم البسمة على وجوه الطلبة. يذكر أن مبادرة «الحقيبة المدرسية» هي المبادرة الثانية التي ينفذها مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع «أباريل جروب» وذلك ضمن تأكيد الطرفين على تكثيف التعاون والشراكة لتنفيذ مبادرات رائدة موجهة لأفراد المجتمع.

عجمان
الإمارات
مدرسة منار الإيمان الخيرية
الحقيبة المدرسية
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