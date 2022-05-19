«الشؤون الإسلامية» تكرّم موظفيها المتقاعدين

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية الموظفين والموظفات المتقاعدين المنتسبين إليها ومنحتهم شهادات التقدير والإنجاز على ما بذلوه من جهود أسهمت في ارتقاء رسالة الهيئة وتطور خدماتها. وشكر الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة الموظفين المتقاعدين وامتدح سيرتهم العطرة خلال الفترة التي قضوها في خدمة الوطن يقدمون أروع الأمثلة في البذل والعطاء والمبادرة بتقديم أفضل ما لديهم من علم وخبرات وابتكارات والتي كان لها الأثر الواضح فيما تشهده الهيئة الآن من ارتقاء وتطور، مؤكدا أن الاحتفاء بهم وشكرهم هو مبدأ رسخته قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما حكام الإمارات، وحرصهم على تكريم أصحاب الإنجازات والمبدعين والموهوبين وشكرهم، متمنيا أن يرفد المتقاعدون أجيال المستقبل بخبرتهم القيمة ليواصلوا مسيرة العطاء والنهضة وإثراء الخمسين القادمة بالابتكارات المثالية التي تواكب المكانة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة. من جانبهم عبر المكرّمون المتقاعدون عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة والحضارية من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مشيدين بهذه المبادرة التي تعبر عن الأصالة والقيم الإنسانية النبيلة التي تسعى الهيئة إلى ترسيخها في المجتمع، لما لها من الأثر الإيجابي في النفوس وتعزيز الترابط المجتمعي بين الموظفين السابقين واللاحقين وتحقيق الاندماج الإيجابي بينهم، مبدين استعدادهم لمواصلة المسيرة وصولا للأهداف المرجوة في النهوض بالوطن.