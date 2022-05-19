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راكب يطالب «شركة طيران» بتعويض
راكب يطالب «شركة طيران» بتعويض
20 مايو 2022 01:27

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

فوجئ أحد الأشخاص وهو يستعد للذهاب إلى المطار للسفر إلى أبوظبي برسالة اعتذار من شركة الطيران عن بيع تذكرة السفر وتعويض في حال رغبته بمبلغ 200 دولار، وهو ما دفع الراكب إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة التي تسببت في تأخير وصوله إلى اليوم التالي من الموعد المحدد لسفره.
وطالب في الدعوى إلزام شركة الطيران بأن تؤدي له مبلغ 21.348.30 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وتعويضاً معنوياً بمبلغ 5000 درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأوضح الراكب في دعواه أنه وحال إرادته العودة إلى أبوظبي عبر شركة الطيران «المدعى عليها»، قامت الأخيرة ببيع التذكرة، الأمر الذي حال من دون سفره بذات اليوم، واضطراره للسفر في اليوم التالي، مما تسبب له في أضرار.
وخلال الجلسات حضر محامٍ عن المدعى عليها، والذي قدم مذكرة جوابية دفع فيها برفض الدعوى لعدم تقديم المدعي احتجاجاً خطياً للناقل كذلك، ولانعدام عناصر التعويض.
ورد المدعي بمذكرة تعقيبية طلب في ختامها قبل الفصل في الموضوع مخاطبة الهيئة العامة للطيران المدني للإفادة عن قيمة الوحدات المحددة للتعويض «وحدة حقوق سحب الراكب وفقاً للوارد بالمادة 21 من اتفاقية مونتريال مقابل الدرهم الإماراتي»، وصمم كذلك على طلباته الواردة بصحيفة دعواه.

إلزام بالمصاريف
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها «شركة الطيران» بأن تؤدي للمدعي مبلغ 4150 وحدة حقوق أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي، وتعويضاً أدبياً مبلغ 5.000 درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأكدت في حيثيات حكمها أن المدعي طالب المدعى عليها بمبلغ 4150 وحدة حقوق أو ما يعادله بمبلغ 21.348.3 درهم، وكان ذلك جراء ما أسفر عنه تأخير المدعى عليها في رحلة سفره من مطار القاهرة إلى أبوظبي.
ودعم مطالبتها بتقديمه تفاصيل رخصة اقتصادية وتذكرة سفر مترجمة ترجمة قانونية، وخطاباً من الشركة المدعى عليها مترجماً ترجمة قانونية والذي أثبت اعتذار المدعى عليها عن بيع تذكرة السفر وتعويض في حال رغبته بمبلغ 200 دولار، وكانت المحكمة قد اطمأنت لما قدمه المدعي من مستندات، ومن ثم وجب على المحكمة القضاء بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 4150 وحدة حقوق أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي.

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