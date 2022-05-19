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انطلاق الحملة المرورية الموحدة في عجمان
انطلاق الحملة المرورية الموحدة في عجمان
20 مايو 2022 01:26

عجمان (وام)

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان الحملة المرورية الموحدة الثانية تحت شعار «السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية «السكوتر الكهربائي» بهدف تعزيز الوعي المروري لدى مستخدمي الدراجات الكهربائية بضرورة التقيد واتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات بما يضمن تحقيق السلامة والأمان لمستخدميها. 
وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، إن إطلاق الحملة جاء دعماً لجهود الدولة والمجلس المروري الاتحادي عبر إطلاق المبادرات والحملات المرورية التي تستهدف توجيه رسائل توعية لمستخدمي الدراجات الكهربائية لضمان سلامتهم على الطرقات وحثهم على الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرور الخاصة بقيادة مثل هذه الدراجات. 
وأضاف مدير إدارة المرور والدوريات أن الحملة تدعو إلى استخدام الدراجات الكهربائية، السكوتر، في المسارات المخصصة لها مع إلزامية لبس الخوذة وعدم استخدام السماعات الثنائية أثناء القيادة وعدم استخدام أو ترك السكوتر الكهربائي بصورة تشكل إعاقة لحركة المركبات أو المشاة. 
وأوضح الفلاسي أن الحملة ستوعي مستخدمي السكوتر الكهربائي إلى ترك مسافة أمان كافية بينها وبين الدراجات الأخرى والمشاة وتجنب القيادة بصورة تشكل خطراً على الجمهور أو المستخدمين الآخرين وتركيب الأنوار الأمامية والخلفية خصوصاً أثناء قيادتها ليلاً والالتزام بتعليمات السلامة واشتراطات الوقاية واللوائح التنظيمية لمثل هذه المركبات في إمارات الدولة. وتشمل الحملة توعية مستخدمي الدراجات الكهربائية باحتياطات السلامة وإرشادات القيادة الآمنة باللغات العربية والإنجليزية إضافة إلى لغة الأوردو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام والنشر المقروءة والمسموعة المختلفة، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستخدمين للدراجات الكهربائية وتحقيق أهداف الحملة المرجوة.

شرطة عجمان
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الوعي المروري
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