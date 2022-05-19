الجمعة 20 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
شرطة أبوظبي تحذر من «الإطارات الرديئة»
شرطة أبوظبي تحث على التأكد من سلامة الإطارات (من المصدر)
20 مايو 2022 01:27

أبوظبي (الاتحاد) 

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من خطورة استخدام الإطارات الرديئة في مركباتهم، ودعت إلى ضرورة فحص الإطارات، والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تسبب في انفجار الإطار تفاديا لوقوع الحوادث المرورية الجسیمة خصوصاً خلال فترة الصیف نتيجة الارتفاع في درجات حرارة الجو.
وحثت السائقين على ضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، والتأكد من ملائمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي یتحملها والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، وملائمة إطارات مركباتهم للرحلات الطويلة في حالات السفر براً.
وأشارت إلى أبرز الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية خلال الصيف والتي تتضمن انتهاء صلاحية الإطارات، نقص أو زیادة ضغط الهواء في الإطارات والحمولة الزائدة وكثرة الاستخدام من خلال قطع المسافات الطويلة.
وأكدت تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر سلامة، وتطبيق المادة 82 من قانون المرور (الغرامة 500 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة أسبوعاً) لعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير.

شرطة أبوظبي
الإمارات
أبوظبي
سلامة الإطارات
فحص الإطارات
الإطارات
حوادث الإطارات
آخر الأخبار
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
الرياضي
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
اليوم 11:22
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
الرياضي
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
اليوم 11:21
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
الاقتصادي
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
اليوم 11:20
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 11:18
المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في أميركا
الرياضي
المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في أميركا
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©