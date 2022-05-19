شرطة أبوظبي تحذر من «الإطارات الرديئة»

أبوظبي (الاتحاد)

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من خطورة استخدام الإطارات الرديئة في مركباتهم، ودعت إلى ضرورة فحص الإطارات، والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تسبب في انفجار الإطار تفاديا لوقوع الحوادث المرورية الجسیمة خصوصاً خلال فترة الصیف نتيجة الارتفاع في درجات حرارة الجو.

وحثت السائقين على ضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، والتأكد من ملائمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي یتحملها والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، وملائمة إطارات مركباتهم للرحلات الطويلة في حالات السفر براً.

وأشارت إلى أبرز الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية خلال الصيف والتي تتضمن انتهاء صلاحية الإطارات، نقص أو زیادة ضغط الهواء في الإطارات والحمولة الزائدة وكثرة الاستخدام من خلال قطع المسافات الطويلة.

وأكدت تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر سلامة، وتطبيق المادة 82 من قانون المرور (الغرامة 500 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة أسبوعاً) لعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير.