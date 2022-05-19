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تعزيز التعاون بين أكاديميتي سيف بن زايد وربدان
تعزيز التعاون بين أكاديميتي سيف بن زايد وربدان
20 مايو 2022 01:26

أبوظبي (الاتحاد) 

التقى اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بمكتبه  جيمس موريس رئيس أكاديمية ربدان.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في المجال الأكاديمي والمهني في تطبيق أفضل المعايير والممارسات، ومناقشة دعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتبادل مقترحات العمل المستقبلية.
وأعرب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية عن شكره وتقديره للجهود المقدمة من أكاديمية ربدان في تدريب منتسبي شرطة أبوظبي على أفضل البرامج والأنشطة التدريبية لصقل معارفهم وتعريفهم بالمستجدات التطويرية، مؤكداً الحرص على انجاح الشراكة الاستراتيجية.
حضر اللقاء الدكتور فيصل الكعبي عميد كلية الجاهزية، وعبدالله باصليب مدير تنفيذ الدورات المهنية بأكاديمية ربدان.

أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
الإمارات
أكاديمية ربدان
أبوظبي
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