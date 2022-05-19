مخالفة131 منشأة في دبا الفجيرة لعدم التزامها بالنظافة

دبا الفجيرة (الاتحاد)

كشف المهندس حسن سالم اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة عن أن إدارة الصحة العامة في البلدية نفذت خلال شهر رمضان المبارك وفترة عيد الفطر السعيد (588) زيارة على المنشآت في مدينة دبا والمناطق التابعة لها منها: الصالونات النسائية والرجالية، والمصابغ وأسواق اللحوم والأسماك والخضار والصيدليات والمطاعم وغيرها، وذلك للتأكد من التزام المنشآت كافة بالمعايير الصحية أهمها التعقيم المستمر والنظافة العامة للمنشأة ونظافة الأدوات المُستخدمة، واتباع كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19».

وأشار إلى أنه تم إصدار (376) بطاقة صحية للعاملين في المنشآت، وتوجيه (122) إنذاراً للمنشآت لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية تمثلت في عدم إجراء فحوصات PCR بشكل دوري ومستمر للعاملين، وعدم الالتزام بلبس الكمام، إلى جانب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والتي تضمنت في عدم فصل المواد الغذائية عن بعضها أثناء التخزين.

كما تم تحرير (131) مخالفة بحق المنشآت لعدم التزامهم بالنظافة العامة، ومصادرة مواد منتهية الصلاحية، وكذلك عدم وجود بطاقة صحية للعاملين في المنشأة أو عدم تجديدها، كما أسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة (162) كيلوجرام تضمنت (156) كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية، و(5) كيلوجرامات مواد تجميلية، إلى جانب مصادرة كمية من المواد المحظورة والتي بلغ عددها (179) كيلوجراماً.

معايير السلامة

أوضح مدير البلدية أن البلدية تحرص على مراقبة المنشآت لتوفير أعلى معايير الصحة والسلامة لأفراد المجتمع، مع تأكيدها بعدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الوقائية والصحية، مؤكداً أهمية التعاون التام من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت والمجتمع بشكل عام، كما نوه بضرورة اتباع الإرشادات الصحة العامة لتجنب أية مخالفات تصدر بحق المخالف، كما أثنى على جهود إدارة الصحة العامة في التوعية والتثقيف من خلال النشرات في وسائل التواصل الاجتماعي. وناشدت البلدية جمهورها الكريم بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الاتصال بالبلدية عبر القنوات المتعددة بها سواء عبر الاتصال المباشر (092443399) أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي.