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«شرطة دبي» تشارك في الأسبوع العالمي للتحصين
جانب من الفعاليات (من المصدر)
20 مايو 2022 01:26

دبي (الاتحاد)

شارك المركز الصحي لشرطة دبي بالأسبوع العالمي للتحصين من خلال تنفيذ حملة طبية لإعطاء التطعيمات إلى الموظفين في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، إلى جانب تقديم الاستشارات الطبية العامة لمختلف الأمراض.
وأكد العقيد طبيب استشاري دكتور بدر سلطان بن قبا، مدير المركز الصحي لشرطة دبي، أن المشاركة بالأسبوع العالمي للتحصين يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في المناسبات الصحية العالمية، والهادفة إلى رفع مستوى الوعي ومكافحة الأمراض ومنع انتشارها، مبيناً أن الأسبوع العالمي للتحصين يهدف إلى رفع الوعي وزيادة معدلات التحصين ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في جميع أنحاء العالم.
ولفت العقيد طبيب ابن قبا إلى أن المركز الصحي لشرطة دبي قدم إلى الموظفين 3 أنواع من التطعيمات المهمة، والمتمثلة في تطعيم الإنفلونزا الموسمية والتهاب الكبد الوبائي، والحُمى الشوكية إلى جانب تقديم استشارات طبية.

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