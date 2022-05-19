مخطط لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي في أبوظبي

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تطوير منظومة الإرشاد الزراعي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية في أبوظبي في إطار مخطط لتطوير وتجويد الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال استطلاع آراء الجمهور حول الخدمات المقدمة للوقوف على مدى رضا المزارعين عن الخدمات المقدمة من المراكز الإرشادية التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وكذلك الرضا العام عن سهولة التواصل مع المرشد الزراعي والرضا عن برنامج مكافحة آفات النخيل «طلب رش أشجار النخيل»، وكذلك عن المحاضرات الافتراضية المقدمة على برنامج «مايكروسوفت تيمز» وقناة الانستغرام الخاصة بالهيئة وأيضاً مدى الرضا العام عن تطبيق الإرشـــاد الزراعـــي للهواتف الذكية.

وتحرص الهيئة على توفير خدمات الإرشاد ومتابعة المزارع العاملة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وتدريب العمال كخدمات استباقية ينفذها مهندسو الإرشاد والفنيين وفق خطة معدة مسبقاً، وتعود الطفرة الكبيرة التي حققها قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي إلى كفاءة هذه الخدمات ونجاحها في مساعدة المزارعين على تحسين طرق الزراعة وإدخال محاصيل جديدة وزيادة إنتاجية المزرعة وضمان جودة الإنتاج وتنوعه، وتكثف الهيئة جهودها في المرحلة المقبلة لتعزيز برامج الإرشاد ونشر الرسائل التوعوية بلغات مختلفة كالإنجليزية، والأوردو، والبشتون، واللغة الفلبينية، وذلك لتسهيل وصول النصائح الإرشادية لفئات عمال المزارع من الناطقين بهذه اللغات بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الزراعية وزيادة العائد الاقتصادي لأصحاب المزارع وتعزيز من استدامة القطاع الزراعي.

الإرشاد الزراعي للهواتف الذكية

كانت الهيئة قد أطلقت تطبيق الإرشاد الزراعي للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ويعد منصة معرفية تقدمها الهيئة للمتعاملين بهدف نشر المعرفة الفنية بمفاهيم الزراعة المستدامة ومساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، وذلك في إطار التزام الهيئة بتطوير منظومة الإرشاد الزراعي وتبني التكنولوجيا الحديثة في كافة مجالات العمل والاعتماد على تطبيقاتها في تطوير وتحسين الخدمات وتحقيق رضا وسعادة المتعاملين.

وتشير الإحصائيات التي كشفت عنها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن تنفيذ أكثر من 149,946 زيارة إرشادية للمزارع العاملة في إمارة أبوظبي خلال العام 2020، وذلك بمعدل 2,9 زيارة كل أسبوع، وتعتبر الزيارات الإرشادية خدمات استباقية تستهدف تطوير وتنمية قطاع الزراعة، حيث تختص بمتابعة أحوال المزارع وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي لأصحاب وعمال المزارع، وتوعيتهم بأفضل الممارسات الزراعية وطرق الزراعة الحديثة والاستخدام الأمثل للمياه، كما نفذت الهيئة 36 ألفاً و625 زيارة إرشادية خلال الربع الثالث من عام 2021 على المزارع.