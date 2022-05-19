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مبادرة لتشجيع الركاب على استخدام النقل البحري في دبي
وسائل النقل البحري جزء من معالم الجذب السياحي (أرشيفية)
20 مايو 2022 01:27

دبي (وام)

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق مبادرة حيوية تتضمن حملة ترويجية لتشجيع مستخدمي وسائل النقل الجماعي على استخدام وسائل النقل البحري وتكريم الركاب الأكثر استخداماً لهذه الوسائل في الإمارة، وذلك بالتعاون مع الحبتور سيتي «العضو في مجموعة الحبتور» على أن يكون إطلاق هذه المبـــادرة خــلال شهر يونيو المقبل وتستمر على مدى ثلاثة أشهر. 
ووجه محمد أبوبكر الهاشمي مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة الشكر لمجموعة الحبتور على تقديمها الرعاية الكاملة لهذه المبادرة الهادفة إلى تشجيع المزيد من الركاب على استخدام وسائل النقل البحري التابعة للهيئة المتمثلة بالفيري والباص والتاكسي المائيين.. وأوضح الهاشمي أنه خلال الحملة سَتُجري الهيئة سحوبات أسبوعية للركاب الأكثر استخداماً لوسائل النقل البحري لتكريم الفائزين منهم ببطاقات دخول إلى عروض «سيرك لابيرل» في الحبتور سيتي. وقال: تُعَدُّ وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات من أهم خدمات الهيئة فهي وسائل مميّزة وجزء من معالم الجذب السياحي لِما تمرُّ به من أماكن ومناظر خلاّبة ومعالم سياحية في إمارة دبي وهي توفّر للركاب تنقّلا سلساً وممتعاً.. مشيراً إلى أن وسائل النقل البحري هذه صممت من قِبَلِ شركات عالمية متخصصة في صناعة القوارب وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية. وتتوفر على متـــن هذه الوسائل كل أسباب الراحة والتجهيزات ومعدات السلامة والأمان كما توفر أماكن خاصة لأصحاب الهمم إضافة إلى أمـــاكن خاصة للدراجات الهوائية والسكوتر على متن فيري دبي بهدف تحقيق التكامل بين وسائل المواصلات المختلفــــة ودعـــم التنقـــل المــرن.

هيئة الطرق والمواصلات
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