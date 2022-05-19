تدريب المهنيين على إعداد تقارير الاستدامة

دبي (الاتحاد)

اختتمت الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، أمس، تدريباً على إعداد تقارير الاستدامة وكذلك ورشة عمل لتحليل الفجوات، بمشاركة عدد من ممثلي الشركات الصغيرة والكبيرة والمؤسسات الحكومية.

وأكدت حبيبة المرعشي مؤسسة ورئيسة الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، التزام الشبكة التي تعتبر أول منصة متعددة الأطراف للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة، وأقدم وأهم مركز للمعرفة والتدريب في المنطقة، بإشراك الشركات الصغيرة والكبيرة والمؤسسات الحكومية للاستفادة من ممارسات التنمية المستدامة منذ إنشائها في عام 2004.

وأشارت إلى تحقيق الشبكة إنجازات مهمة لجعل تقارير المسؤولية الاجتماعية والاستدامة ممارسة معيارية لجميع الشركات والمؤسسات.

وقالت: «تعزز الدورة التدريبية لإعداد تقارير الاستدامة مهارات إعداد التقارير وتعمق أيضاً فهم الاستراتيجية والسياسة والأهداف والغايات ومؤشرات الأداء، حيث تهدف الدورات التدريبية وورش العمل المصممة للشبكة إلى مساعدة الشركات على ترسيخ قيم التنمية المستدامة في أعمالها الأساسية وتعزيز التغييرات الأساسية في نهجها وممارساتها وكذلك استراتيجياتها، وجعل عام 2022 عام التميز والأولوية - الذي نمضي فيه قدماً بتصميم وإبداع لتحقيق ذلك».

أهداف التنمية

قالت حبيبة المرعشي مؤسسة ورئيسة الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: «تساعد الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها الشبكة المهنيين على إصدار تقارير الاستدامة والإفصاح عن الممارسات غير المالية بناءً على المعرفة والخبرة الفنية في هيكل إعداد تقارير الاستدامة، حيث غطت الدورة الروابط مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي أصبحت أولوية مهمة للكيانات في جميع أنحاء العالم».