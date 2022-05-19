الجمعة 20 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
تدريب المهنيين على إعداد تقارير الاستدامة
تدريب المهنيين على إعداد تقارير الاستدامة
20 مايو 2022 01:26

دبي (الاتحاد)

اختتمت الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، أمس، تدريباً على إعداد تقارير الاستدامة وكذلك ورشة عمل لتحليل الفجوات، بمشاركة عدد من ممثلي الشركات الصغيرة والكبيرة والمؤسسات الحكومية.
وأكدت حبيبة المرعشي مؤسسة ورئيسة الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، التزام الشبكة التي تعتبر أول منصة متعددة الأطراف للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة، وأقدم وأهم مركز للمعرفة والتدريب في المنطقة، بإشراك الشركات الصغيرة والكبيرة والمؤسسات الحكومية للاستفادة من ممارسات التنمية المستدامة منذ إنشائها في عام 2004.
وأشارت إلى تحقيق الشبكة إنجازات مهمة لجعل تقارير المسؤولية الاجتماعية والاستدامة ممارسة معيارية لجميع الشركات والمؤسسات.
وقالت: «تعزز الدورة التدريبية لإعداد تقارير الاستدامة مهارات إعداد التقارير وتعمق أيضاً فهم الاستراتيجية والسياسة والأهداف والغايات ومؤشرات الأداء، حيث تهدف الدورات التدريبية وورش العمل المصممة للشبكة إلى مساعدة الشركات على ترسيخ قيم التنمية المستدامة في أعمالها الأساسية وتعزيز التغييرات الأساسية في نهجها وممارساتها وكذلك استراتيجياتها، وجعل عام 2022 عام التميز والأولوية - الذي نمضي فيه قدماً بتصميم وإبداع لتحقيق ذلك».

أهداف التنمية  
قالت حبيبة المرعشي مؤسسة ورئيسة الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: «تساعد الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها الشبكة المهنيين على إصدار تقارير الاستدامة والإفصاح عن الممارسات غير المالية بناءً على المعرفة والخبرة الفنية في هيكل إعداد تقارير الاستدامة، حيث غطت الدورة الروابط مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي أصبحت أولوية مهمة للكيانات في جميع أنحاء العالم».

الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية
الإمارات
الاستدامة
حبيبة المرعشي
آخر الأخبار
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
الرياضي
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
اليوم 11:22
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
الرياضي
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
اليوم 11:21
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
الاقتصادي
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
اليوم 11:20
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 11:18
المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في أميركا
الرياضي
المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في أميركا
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©