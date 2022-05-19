«بلدي الشارقة» ينتخب نائباً للرئيس

الشارقة (وام)

انتخب المجلس البلدي لمدينة الشارقة، خلال اجتماعه الثالث من الفصل السنوي السابع عشر أمس، الدكتور عبدالله بن حموده الكتبي نائباً لرئيس المجلس.. جاء الاجتماع، الذي ترأسه سالم علي المهيري رئيس المجلس، بناء على المرسوم الأميري رقم/17/ لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وذلك بحضور الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، والدكتور سليمان بن عبدالله الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات، إلى جانب أعضاء المجلس، وعبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وماجد بوخاطر أمين سر المجلس. وجرى انتخاب نائب رئيس المجلس بالاقتراع السري وبحضور أغلبية الأعضاء.