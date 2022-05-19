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ورشة توعية لبلدية أبوظبي
ورشة توعية لبلدية أبوظبي
20 مايو 2022 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة ورشة عمل توعوية افتراضية حول متطلبات البيئة والصحة والسلامة المهنية للكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التوعوية التي تهدف إلى رفع وتعزيز الوعي لدى شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية وكذلك العمال بشأن الالتزام باشتراطات ومتطلبات السلامة المهنية، وأهمية إيجاد بيئة العمل الآمنة التي تحفظ حياة العمال وسلامتهم. 
ضمن هذا الإطار دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع الجهات المسؤولة عن المواقع الإنشائية إلى أهمية إيجاد بيئة عمل آمنة ومتوافقة مع معايير واشتراطات السلامة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

بلدية أبوظبي
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أبوظبي
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