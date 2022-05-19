الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً ومغبراً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً. الرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج يضطرب غرباً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:17 والمد الثاني عند الساعة 03:40 والجزر الأول عند الساعة 10:20 الجزر الثاني عند الساعة 21:13.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:20 والمد الثاني عند الساعة 00:29 والجزر الأول عند الساعة 19:20 والثاني عند الساعة 07:22.