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الإمارات
رئيس الدولة يأمر بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للصومال
محمد بن زايد
19 مايو 2022 18:08

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 35 مليون درهم إلى دولة الصومال لدعم جهود التنمية في هذا البلد الشقيق.
تأتي توجيهات سموه بتقديم هذه المساعدات، في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين. وتؤكد هذه المبادرة حرص دولة الإمارات على دعم الأشقاء ومساندتهم، وسعيها لتطوير علاقاتها الثنائية مع الصومال. 
تهدف مبادرة دولة الإمارات إلى المساهمة في تلبية احتياجات الشعب الصومالي في مجالات تنموية متعددة، سعياً لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز قدرات الحكومة على التعامل مع التحديات الإنسانية التي تواجه الصومال.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الصومال
مساعدات إنسانية
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