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لجنة بـ«الوطني الاتحادي» تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون في شأن المالية العامة
لجنة بـ«الوطني الاتحادي» تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون في شأن المالية العامة
19 مايو 2022 15:49

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم/26/ لسنة 2019 في شأن المالية العامة، بحضور ممثلي وزارة المالية.
 حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وسعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، ومروان عبيد المهيري. 

ويهدف تعديل مشروع القانون الذي يتكون من أربع مواد، إلى التوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة على أساس الاستحقاق المحاسبي، بدلاً من نظام المحاسبة على الأساس النقدي المعدل. 

المصدر: وام
الوطني الاتحادي
المجلس الوطني الاتحادي
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