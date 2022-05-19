الجمعة 20 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
أول مهندسة طيران إماراتية: الفتيات الإماراتيات ملهمات وقدوات لغيرهن من نساء العالم
أول مهندسة طيران إماراتية: الفتيات الإماراتيات ملهمات وقدوات لغيرهن من نساء العالم
19 مايو 2022 13:32

أكدت الدكتورة سعاد سلطان الشامسي أول مهندسة طيران إماراتية وأول باحثة عربية في مجال الطيران، ومستشارة طيران الاتحاد في مشروع مطار أبوظبي الدولي اهتمام العاملين بمجال الطيران في دولة الإمارات بترسيخ مفاهيم الابتكار والحلول الابداعية، مؤكدة أن الأهداف المستقبلية للقطاع داخل وخارج الدولة، تأتي في إطار مخرجات تستهدف الاستدامة تحت شعار «من أبوظبي إلى العالم». وذكرت الشامسي في حوار لوكالة أنباء الإمارات/ وام/ على هامش مشاركتها في قمة مستقبل الابتكار التي عقدت في دبي.. أن الإمارات من أولى الدول بالعالم التي تطبق معايير الاستدامة في مجال الطيران عبر استخدام أحدث التكنولوجيا.. لافتة إلى أن الدولة اتجهت إلى استخدام طائرات مستدامة للحد من ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن الاعتماد على عناصر خضراء في الخدمات المقدمة داخل مقصورة الطائرة من حيث المكونات المستخدمة، للحفاظ على البيئة من التلوث بصورة عامة، سواء كان في الجو أو البر أو البحر. وأضافت أنها بمساعدة زملائها المتخصصين من دولة الإمارات بصدد إبراز دور أهمية الاستدامة في قطاع الطيران، وتقديم التوعية لتطوير تلك الأهداف التي من شأنها التأثير في صناعة الطيران بالعالم، مشيرة إلى الدور الحيوي للخبراء في البحث والابتكار وإعطاء الراية للأجيال القادمة. وحول صعوبة مجال الطيران بالنسبة للفتيات، أوضحت الشامسي، أنها تعمل في مجال هندسة الطيران منذ 22 عاماً، وكانت بدايات العمل تتسم بالصعوبة بسبب أنه مجال يتسع أكثر للرجال لظروف بيئة العمل وطبيعته ومدى تقبل المجتمع لفكرة عمل المرأة في ذلك المجال الصعب، حيث إن الأغلبية بالبداية كانت ترفض عمل الفتاة بقطاع هندسة الطيران، بسبب تخوف العائلة من فكرة عملها وسط كل هذه الأجواء المعقدة. ذكرت أنه تم تأسيس أول جمعية للمرأة العاملة في الطيران، بهدف توعية الفتيات والشباب بمجال الطيران وتقديم الدعم لهم، وفرص إثبات الذات بسبب ازدهار وتطور صناعة الطيران حول العالم، مشددة على أن مجال الطيران يُعد فرصة عظيمة للإبداع والإلهام، مع ضرورة تحلي الأجيال الجديدة بالصبر والعزيمة والشغف من أجل تسلم الراية في هذا القطاع بالمستقبل. ودعت الشامسي الشباب للدراسة المستمرة والاطلاع على الأبحاث الدورية، خصوصاً مع التطور الذي شهده خلال العقدين الماضيين، وطبيعة الصناعة التي اختلفت بسبب التكنولوجيا المتطورة، مؤكدة أن الطيران يُعد من المجالات المتميزة التي تحتاج للدراسة والبحث باستمرار، والعديد من الفتيات الإماراتيات هن مُلهمات وقدوات في جميع المجالات، ليس فقط للمرأة الإماراتية وإنما للمرأة العربية والعالمية.

المصدر: وام
الطيران
مطار أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
الرياضي
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
اليوم 11:22
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
الرياضي
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
اليوم 11:21
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
الاقتصادي
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
اليوم 11:20
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 11:18
المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في أميركا
الرياضي
المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في أميركا
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©