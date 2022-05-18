سعيد الشرقي: بدء صفحة جديدة من تاريخ الإمارات

الفجيرة (الاتحاد)

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله- ستمضي برؤيته الثاقبة وحنكته المعهودة على أن تكون دوماً الأفضل عالمياً في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وأن يكون مستقبلها أكثر تقدماً وإشراقاً على مختلف المستويات.

وقال: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائداً ملهماً، يتخذ من مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، البوصلة والمرجعية للحاضر والمستقبل، ومن رؤى وبعد نظر الراحل الشيخ خليفة، رحمه الله، نبراساً يضيء له الطريق لبدء صفحة جديدة من تاريخ الإمارات، لتعزيز ريادتها الاقتصادية والتنموية.