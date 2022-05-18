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الإمارات
«سيدات أعمال الإمارات»: محمد بن زايد يرسي دعائم التقدم والازدهار
«سيدات أعمال الإمارات»: محمد بن زايد يرسي دعائم التقدم والازدهار
19 مايو 2022 01:24

دبي (وام)

محمد بن زايد رئيساً للدولة
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أكد مجلس سيدات أعمال الإمارات أن ما يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لشعبه ووطنه من عمل وعطاء متواصل يهدف إلى إرساء دعائم التقدم والازدهار على أسس راسخة متينة لتكون دولة الإمارات مثالاً ونموذجاً في علاقاتها الدولية، ما ينعكس على ازدهار قطاع الأعمال ورفع مستوى تنافسيته العالمية. 
وقالت فريدة عبد الله العوضي، رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات: إن توجيهات سموه السديدة بضرورة تحقيق مشاركة قطاع الأعمال في صناعة القرارات الاقتصادية كان لها عظيم الأثر في قيام شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وأسهمت بتبوؤ الدولة المراكز الأولى في تقارير التنافسية العالمية وممارسة الأعمال.

مجلس سيدات أعمال الإمارات
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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