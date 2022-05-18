الصايغ يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع تركمانستان

أبوظبي (وام)

أجرى معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة اتصالاً مرئياً مع معالي رشيد ميريدوف، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية تركمانستان، وبحث معه عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية. ونقل معالي الصايغ إلى معالي ميريديوف تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

كما استعرض معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإنسانية. وبحثا خلال الاتصال المرئي، الذي شارك فيه أيضاً أحمد الحاي الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان وساردار ماميت جاراجايف سفير تركمانستان لدى الدولة، وإخلاص أمانوف، قنصل عام تركمانستان في دبي، أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.