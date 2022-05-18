سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح ملتقى البحث العلمي لجامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أمس، ملتقى البحث العلمي السنوي الرابع عشر لجامعة الشارقة تحت شعار «أثر البحث العلمي المبتكر في تنمية المجتمع»، وذلك في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والصحية.

وقدم الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة رحب فيها بحضور وتشريف سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي لحفل افتتاح الملتقى، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة تحقق مزيداً من التقدم والتفوق بدعم سموه الكبير في كافة المجالات. واستعرض مدير جامعة الشارقة المراكز المتقدمة التي أحرزتها الجامعة خلال العام الماضي وتربعها على قوائم التصنيف العالمي في عدد من الحقول العلمية مثل التنمية المستدامة، والالتزام بمعايير البيئة النظيفة، وغيرها من المؤشرات العالمية، إلى جانب التفوق العلمي والأكاديمي والمكانة المرموقة لأعضاء هيئة التدريس على مستوى إنجاز البحوث العلمية المنشورة على مستوى العالم. واختتم الدكتور حميد مجول النعيمي كلمته بالإشارة إلى أن الملتقى هذا العام يعرض 10 مشاريع علمية من مختلف المجموعات البحثية بالجامعة، وعدد 7 مشاريع بحثية لطلبة البكالوريوس و8 مشروعات لطلبة الدراسات العليا.

من جانبه، تناول الدكتور معمر بالطيب نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا التطور الكبير في البنية التحتية للبحث العلمي في الجامعة خلال السنوات الماضية لتوفير المناخ البحثي الجاذب للباحثين وطلبة الدراسات العليا، لتصل إلى أكثر من 40 مختبراً في كافة المجالات، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المجموعات البحثية التابعة لمعاهد البحوث إلى 66 مجموعة بحثية، وزيادة عدد المراكز البحثية التابعة لمعاهد البحوث إلى 8 مراكز. بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن جهود وإنجازات البحث العلمي بجامعة الشارقة وملتقيات المجموعات البحثية. وألقى الدكتور مصطفى أنالوئي المدير التنفيذي لشركة يوكون فانتشر بجامعة كونيتكيت بالولايات المتحدة الأميركية، والمتحدث الرئيس لافتتاح الملتقى، كلمة أكد فيها على أهمية البحث العلمي والابتكار في المؤسسات الأكاديمية، مشيداً بجهود وتجربة جامعة الشارقة في البحث العلمي والابتكار وتشجيع الطلبة. وتناول خلال عرضه التقديمي بعنوان: «النماذج الناشئة في البحث والابتكار» مقاييس تقييم الابتكارات الأكاديمية، وأفضل الجامعات الأميركية ضمن مؤشر نقل التكنولوجيا والتسويق، وتأثير نقل التكنولوجيا لعام 2020م على الاقتصاد الأكاديمي، والتحديات الرئيسية التي تواجه التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية، والتعلم عن بعد، والابتكار المفتوح وريادة الأعمال. وفي ختام حفل الافتتاح، كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الجوائز التشجيعية السنوية في مجال البحث العلمي، والتدريس، إلى جانب الجوائز الخاصة للإسهام في خدمة الجامعة في عدد من المجالات، كما كرم سموه الفائزين بجوائز مصرف الشارقة الإسلامي للبحث العلمي لفئتي الأساتذة والطلبة. وتفضل سمو رئيس جامعة الشارقة بافتتاح المعرض المصاحب لملتقى البحث العلمي الرابع عشر بجامعة الشارقة. وتجول سموه في أروقة المعرض.