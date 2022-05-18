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«تريندز» ومعهد فرنسي يبحثان التعاون المشترك
محمد العلي والحضور خلال استقبال وفد المعهد الفرنسي (من المصدر)
19 مايو 2022 01:23

أبوظبي (الاتحاد) 

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومعهد البحوث الاستراتيجية الفرنسي، سبل التعاون المشترك في المجال البحثي بما يخدم أهداف الجانبين وخططهما الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من المعهد الفرنسي لمقر المركز في أبوظبي، برئاسة العقيد لوك داريو، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمديرية العلاقات الدولية والاستراتيجية بالمعهد.
وقد رحب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، بوفد معهد البحوث الاستراتيجية الفرنسي، وأعرب عن تطلعه للتعاون معه في كل ما يخدم البحث العلمي والمعرفة، مؤكدا أهمية التعاون البحثي في نشر قيم التسامح والتعايش ومواجهة العنف والكراهية بكل أشكالها. بدوره أعرب العقيد لوك داريو، عن سعادته والوفد المرافق بزيارة مركز «تريندز»، وقال إن الجهود البحثية التي يقوم بها متقدمة، ورحب بالتعاون معه في القضايا المشتركة واعداً بمزيد من المناقشات لتحديد أوجه الشراكة المستقبلية. وقدم وفد معهد البحوث الاستراتيجية بفرنسا عرضاً موجزاً حول طبيعة عملة واختصاصه، والمجالات التي يمكن التعاون فيها والقنوات الخاصة بذلك.
ومن جانب «تريندز» قدم رئيسا قطاعي تريندز جلوبال، والبحث العلمي، عرضاً حول طبيعة عمل مركز تريندز ومجالات دراساته وأبحاثه، مشيرين إلى عالميته ورؤيته الاستشرافية للأحداث كافة، وأكدا حرص المركز على بناء مزيد من الشراكات العالمية التي وصلت حتى اليوم إلى أكثر من 140 جهة مرموقة في شتى أقطار العالم، وتعزيز التعاون البحثي مع هذه المؤسسات بما يخدم المعرفة الصحيحة، وصناع القرار، ويقدم رؤى تساهم في مواجهة التحديات الراهنة.

 

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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