طرق دبي تشارك في ورشة عالمية

دبي (وام)

شاركت هيئة الطرق والمواصلات في فعاليات اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية وذلك من خلال الورشة العالمية التي قدمتها منظمة العمل الدولية «ILO» بحضور 1400 من ممثلي هيئات ومنظمات الصحة والسلامة والبيئة من مختلف دول العالم. كما نظمت الهيئة ورشة توعوية عن بعد لموظفيها ضمن فعاليات اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية. وأوضحت ندى جاسم مدير إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة الحرص على المشاركة المتميزة في المناسبات والفعاليات الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، انطلاقاً من الالتزام بتطبيق أنظمة الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، كما تعتبر مشاركات الهيئة مع الجهات الخارجية فرصة لتبادل الخبرات.