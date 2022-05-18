«أشغال الشارقة» تستعرض أفضل التجارب

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت دائرة الأشغال العامة بالشارقة وفداً من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، للاطلاع على أفضل النظم والممارسات في إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الدائرة والمؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية بالدولة. وأشارت المهندسة هند ناصر مدير مركز التخطيط الإستراتيجي والجودة في الأشغال، أن الزيارة جاءت لإطلاع الوفد الزائر على تجربة الدائرة في التخطيط الإستراتيجي والممارسات الريادية التي تتمتع بها الدائرة كونها تمثل جهة متميزة في تطبيقات الإستراتيجية ولديها الكثير من المبادرات في المجال الإداري، حيث استمع الوفد إلى شرح وافٍ عن تجربة.