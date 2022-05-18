الجمعة 20 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«أشغال الشارقة» تستعرض أفضل التجارب
«أشغال الشارقة» تستعرض أفضل التجارب
19 مايو 2022 01:22

الشارقة (الاتحاد) 

 استقبلت دائرة الأشغال العامة بالشارقة وفداً من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، للاطلاع على أفضل النظم والممارسات في إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الدائرة والمؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية بالدولة. وأشارت المهندسة هند ناصر مدير مركز التخطيط الإستراتيجي والجودة في الأشغال، أن الزيارة جاءت لإطلاع الوفد الزائر على تجربة الدائرة في التخطيط الإستراتيجي والممارسات الريادية التي تتمتع بها الدائرة كونها تمثل جهة متميزة في تطبيقات الإستراتيجية ولديها الكثير من المبادرات في المجال الإداري، حيث استمع الوفد إلى شرح وافٍ عن تجربة.

الشارقة
دائرة الأشغال العامة
آخر الأخبار
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
الرياضي
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
اليوم 11:21
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
الاقتصادي
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
اليوم 11:20
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 11:18
المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في أميركا
الرياضي
المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في أميركا
اليوم 11:17
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإلغاء لجنة الفصل في منازعات تسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©