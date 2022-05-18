الغبار يتراجع.. والرياح نشطة حتى الأحد

إبراهيم سليم (أبوظبي)

انخفضت حدة كتلة الغبار التي وصلت إلى مناطق مختلفة في الدولة وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على أغلب مناطق الخليج العربي، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار نشاط الرياح والغبار حتى الأسبوع المقبل.

وشهدت درجات الحرارة أمس ارتفاعاً مقارنة بدرجات اليوم السابق، إذ سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة 45.6 درجة مئوية في حتا، بينما سجلت أعلى درجة حرارة أول أمس 43.7 درجة مئوية في حتا أيضاً، فيما أدت الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة ومحملة بالغبار إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ما بين ألفي متر إلى أقل من 3000 متر وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، وامتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، كانت سمة طقس أمس حار ومغبر بوجه عام، ورطب ليلاً وصباح الغد، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة السرعة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية مع اضطراب البحر في الخليج العربي. وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم حاراً ومغبراً بوجه عام، والرياح مثيرة شمالية غربية خفيفة، إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً وسرعتها تصل إلى 40 كم/ ساعة، والبحر متوسط الموج غرباً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان. كما توقع المركز أن يكون طقس الغد حاراً ومغبراً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي من الدولة صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت، مع احتمال تشكل الضباب الحفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً، سرعتها تصل إلى 40 كم/ ساعة، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب الموج غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ووفقاً للمركز، فإن الطقس يكون حاراً ومغبراً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي من الدولة صباحاً، مع نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة واضطراب الموج في الخليج العربي وحتى الأحد المقبل.