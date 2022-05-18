«البلديات والنقل» تشارك  في «المنتدى الحضري العالمي»

أبوظبي (وام)

شاركت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ضمن الاجتماع الأول من نوعه لرابطة أعضاء المنتدى الحضري العالمي في العاصمة المصرية القاهرة، والذي جمع قادة الفكر وصناع القرار من كافة المدن التي استضافت المنتدى الحضري العالمي سابقاً، لتشارك العاصمة أبوظبي تجربتها في استضافة الدورة العاشرة من المنتدى الذي عقد بتنظيم من قبل دائرة البلديات والنقل تحت شعار «مدن الفرص، ربط الثقافة والإبداع»، قبل عامين في إمارة أبوظبي.

عقد اللقاء في القاهرة بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتعزيز التعلم المتبادل وتبادل أفضل الممارسات بين البلدان والمدن المضيفة السابقة للمنتد، وذلك ضمن سياق التحضير للنسخة الحادية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، الذي سيعقد في مدينة كاتوفيتسه، بولندا، من الـ 26-30 يونيو المقبل، وخلق إرث يمتد إلى ما وراء المنتدى نفسه لتحقيق رؤية وتطلعات الشعوب عالمياً في مجال التنمية الحضرية المستدامة.

ويأتي الاجتماع كجزء من شراكة تم إطلاقها في الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي في أبوظبي في فبراير 2020، حيث قام ممثلون من الحكومات الوطنية والمحلية خلالها بتقييم إنجازات المنتدى في المدن المعنية منذ عقدت الدورة الأولى للمنتدى الحضري العالمي في نيروبي عام 2002، وبرشلونة عام 2004 وفانكوفر عام 2006، ونانجينغ عام 2008، وعدد من المدن الأخرى وصولاً إلى دورته الأخيرة في أبوظبي فبراير عام 2020.

ترأس وفد دائرة البلديات والنقل حمد المطوع، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية، لمشاركة المدن الأعضاء خلال الاجتماع ما تم تحقيقه من مخرجات النسخة العاشرة من المنتدى الحضري العالمي في أبوظبي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على نتائج المنتدى على المدى الطويل، والتأكيد على أن الثقافة جزء لا يتجزأ من حل تحديات التوسع الحضري وتحقيق الأجندة الحضرية الجديدة عالمياً. وشهدت الإجراءات والتوصيات المعلنة في أبوظبي خلال الدورة السابقة للمنتدى الحضري العالمي التزام مجموعة كبيرة من المنظمات الدولية والحكومات الوطنية والإقليمية بما فيها القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية وغيرها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015.