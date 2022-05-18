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رئيس الدولة يتلقى هاتفياً التعازي من قادة دول صديقة في وفاة الشيخ خليفة
رئيس الدولة يتلقى هاتفياً التعازي من قادة عدد من الدول وفاة الشيخ خليفة
18 مايو 2022 23:29

 واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تلقي الاتصالات الهاتفية من قادة العديد من دول العالم قدموا خلالها تعازيهم ومواساتهم في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

وقد تلقى سموه اتصالات هاتفية من فخامة فلاديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة وفخامة غوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة وفخامة ماريو عبدو بينيتيز رئيس جمهورية الباراغواي الصديقة، وفخامة سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، ومعالي كارل نيهامر مستشار جمهورية النمسا الصديقة.

وعبر قادة الدول الصديقة خلال اتصالاتهم الهاتفية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيهم ومواساتهم لسموه وشعب الإمارات.. مشيرين إلى دور الفقيد في نهضة دولة الإمارات ومساهماته الإنسانية الكبيرة في العالم والإرث الثري الذي تركه على جميع المستويات.

كما قدم قادة الدول الصديقة إلى سموه.. التهنئة بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبروا عن تمنياتهم له التوفيق في قيادة الدولة إلى مزيدٍ من الرخاء والازدهار، متطلعين إلى تعزيز التعاون والشراكات الفاعلة بين دولهم والإمارات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لقادة الدول الصديقة لمشاعرهم الصادقة تجاهه ودولة الإمارات وشعبها في هذا المصاب متمنياً لهم موفور الصحة والعافية ولدولهم وشعوبهم الصديقة دوام الاستقرار والنماء.

المصدر: وام
الإمارات
خليفة بن زايد
محمد بن زايد
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