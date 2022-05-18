«الإمارات للخدمات الصحية»: طبيب الأسرة مفتاح النمو الصحي المستدام

دبي (الاتحاد)

قال الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية «إن الاحتفال باليوم العالمي لطبيب الأسرة لهذا العام يأتي في مرحلة مهمة يشهدها العالم مع دخول العديد من الدول في مرحلة التعافي من كوفيد-19، الذي أسهم في إبراز أهمية طبيب الأسرة في تحقيق نمو صحي مستدام، لا سيما أن المجتمعات لجأت إلى التطبيب عن بعد خلال الأزمة الصحية، وارتفعت نسبة حضور الخدمات الصحية التكنولوجية الذكية، مما يؤكد دور طبيب الأسرة باعتباره مشهداً من مشاهد الرقي الحضاري للمجتمعات، ومرتكزاً رئيسياً لتعزيز نظام الرعاية الصحية وبناء بيئة صحية متكاملة، وتحقيق ارتفاع متواصل في جودة الخدمات الصحية التي يتم توفيرها للأفراد. وأضاف:«تهنئ مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جميع أطباء الأسرة وتثمن جهودهم ومساهمتهم في تعزيز المشهد الطبي في المجتمعات، حيث إن احتفاءها بهذه المناسبة يأتي في سياق حرصها على تعزيز التوجهات نحو تحقيق رعاية صحية وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال تشجيع الأطباء على التخصص في مجال طب الأسرة، باعتباره أحد أكثر التخصصات دعماً لأهداف الرعاية الصحية التي ترتكز بالدرجة الأولى على النواحي الوقائية».